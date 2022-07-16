Sıra beklemek istemeyen hasta, sekreterin elini ısırdı (2)

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün, sıra beklemek istemediği için tıbbi sekreter S.A.'ya yumrukla saldıran ve elini ısırarak yaralayan H.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-07-16 19:04:37



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