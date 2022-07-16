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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatilciler dönmeye başladı, İstanbul istikametinde trafik yoğunlaştı

İHA

Tatilciler dönmeye başladı, İstanbul istikametinde trafik yoğunlaştı

Kocaeli’de TEM Otoyolu İstanbul istikametinde tatil dönüşü trafik yoğunluğu oluştu.

9 günlük resmi tatili değerlendiren tatilciler, İstanbul’a dönüş yapmaya başladı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde de TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde 5 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştu. Bekirdere Rampası olarak bilinen noktada başlayan trafik, yol üzerindeki tünellerin 3 şeritten 2 şeride düşmesinden dolayı artarak devam etti. Güvenli geçişleri sağlamak içinde yolun belli noktalarında ekipler çalışma yapıyor.

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