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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte zannettiği para hatalı baskı çıktı, koleksiyoncular peşine düştü

İHA

Sahte zannettiği para hatalı baskı çıktı, koleksiyoncular peşine düştü

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir market işletmecisi, bankaya para yatırırken geri gelen 200 TL’lik banknotu önce sahte zannetti. Banka görevlilerinin incelemesiyle paranın sahte olmadığı, koleksiyoncuların ilgileneceği türde bir baskı hatası olduğu anlaşıldı.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan market işletmecisi Kerim Canbaz, bayram yoğunluğunda kazandığı paraları bankaya yatırarak değerlendirmek istedi. Yatırdığı paradan 200 TL’lik bir banknotun ‘hatalı para’ uyarısıyla tekrar kendisine dönmesi üzerine durumu sorunca gerçek ortaya çıktı. Para, ilk önce sahte zannedildi fakat yapılan incelemede sahte değil hatalı basım olduğu anlaşıldı. 200 TL’lik banknotta Atatürk siluetinin üzerinde 200 yazdığı görüldü. Banka görevlilerinin bu tarz hatalı paralarla ilgilenen koleksiyoncular olduğunu belirtmesi üzerine Canbaz, sevinç yaşadı. Şimdiye kadar teklifler aldığını fakat kafasında bir rakam olduğunu belirten Kerim Canbaz, sermaye oluşturmak ve oğlunu yurt dışında okutmak istediğini söyledi.

“Buruk sevincimiz normal sevince döndü”
Market işletmecisi Kerim Canbaz, ilk hata uyarısında parayı sahte zannedip üzüldüklerini belirtti. Fakat sonrasında ise paranın sahte olmamasına sevindiklerini, koleksiyoncuların ilgilendiklerini duyduktan sonraysa sevinçlerinin arttığını belirtti. Canbaz, “Bayramda ciddi bir yoğunluk vardı marketimizde. İlk 3 gün para alışverişinin ne kadar hızlı olduğunu kestiremedik. Eşimle beraber, bayramda elimizde biriken parayı bankaya yatırmak istedik. Yatırdığımız paradan 200 TL’lik bir banknot geri verildi. Bu hata birkaç kez tekrarlanınca içimizi bir kuşku aldı. Paranın sahte olduğunu düşündük. Banka görevlisini çağırdığımızda bize, paranın sahte değil hatalı olduğunu söyledi. Hatta tanıdık koleksiyoncuları olduğunu ve gerekirse yardımcı olabileceğini söyledi. Böylece ilk teklifimizi almış olduk. Tek bir banka görevlisiyle yetinmedik, başka bankalardaki görevlilere de gösterdik ve hepsi paranın sahte olmadığını söyledi. 'Bunu koleksiyoncularla değerlendirebilirsiniz' dediklerinde bizim buruk sevincimiz normal bir sevince döndü” dedi.

“Atatürk siluetinin üzerinde 200 yazıyor”
Hatalı paralarla ilgili araştırmalar yaptıklarını ve kendilerindeki hatalı paranın sık rastlanan tarzda olmadığını ifade eden Canbaz, “200 TL’lik banknotta Atatürk siluetinin üzerinde 200 yazıyor. Haber kaynaklarından bu tarz bir paradan 1 tane bulabildik. Haberde bu paradan 2 tane olduğu söyleniyor. Biri de bizde muhtemelen. Koleksiyonculardan teklifler gelmeye başladı ama kafamızdaki rakam bize sunulana kadar bu parayı kasamızda saklayacağız. Bu şansı değerlendirmek istiyoruz. Çünkü nadir görülen bir şey, bariz hatalı bir para. Piyasada gördüğünüz hatalı paralarda genelde rakamlardan biri eksik oluyor. Fakat bizdekinde Atatürk’ün üzerinde 200 TL yazıyor. Kafamdaki rakamın olduğu teklif gelirse sermaye olarak kullanmak ve oğlum Efe’nin yurt dışında eğitim görmesini sağlamak istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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