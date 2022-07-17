Kocaeli'de tüm yollar açık

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-KURBAN Bayramı tatilinden dönenler, Kuzey Marmara Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü tercih edince Kocaeli'de yoğunluk oluşmadı; TEM ile D-100'deki akıcı trafik dikkat çekti.
Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil yörelerinde geçirenler, dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'a dönmeye başladı. Kocaeli'de her bayram yoğunluk yaşanan noktalar olan yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri, Bekirdere Viyadüğü ve İzmit Doğu Gişeleri mevkilerinde, sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeleri nedeniyle herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. D-100 kara yolunda da akıcı bir trafik olduğu görüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-07-17 10:23:54
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