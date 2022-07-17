Tavşancıl Sahil Parkı yenileniyor

Çalışmaların sürdüğü Tavşancıl Sahil Parkı modernize ediliyor.

Dilovası’nda Adnan Kahveci Parkı’nı baştan aşağı yenileyerek modern bir görünüme kavuşturan, yine kısa bir süre önce Eynerce Parkı’nı inşa ederek Dilovası’ndaki çocuklara karne hediyesi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tavşancıl Sahil Parkı’nda yenileme çalışması yapacak.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tavşancıl Sahil Parkı’nda deforme olan kauçukları yeniliyor. Bu çerçevede 300 metrekare alanda yer alan mevcut zeminin kauçukları sökülerek yenileriyle değiştirilecek. Yenileme çalışması dahilinde 300 metrekarelik oyun alanı 600 metrekareye çıkartılacak ve çocuklar daha geniş bir alanda hoşça vakit geçirebilecek. Ayrıca, çocuk oyun ve oturma gruplarının bakım ve onarımı da yapılarak, Tavşancıl Sahil Parkı daha güvenli hale getirilecek.

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