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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit'in ilk camisi, manevi iklimiyle hayran bırakıyor

İHA

İzmit'in ilk camisi, manevi iklimiyle hayran bırakıyor

Kocaeli'de 14. yüzyılda inşa edilen İzmit'in ilk camisi Akçakoca Dere Camii, tarihi dokusu ve manevi iklimiyle hayran bırakıyor.
Alaca Mescit Sokak'ta bulunan Akçakoca Dere Camii, 13271328 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Gazi döneminde yaptırıldı. İzmit'in ilk camisi olan Akçakoca Dere Camii, adeta asırlara meydan okuyor. Ecdat yadigarı cami, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi görüyor.

"İzmit'in ilk camisidir"
İzmit'in birçok tarihi camiye ev sahipliği yaptığını söyleyen imam Musa Gök, "Akçakoca Dere Camii, Orhan Gazi döneminde komutan Akçakoca Bey'e yaptırılmıştır. İzmit'in ilk camisidir. Cami, Akçakoca Dere Camii olarak isimlendirilmektedir. Caminin alt tarafında bulunan Süleyman Paşa Hamamı ile cami arasında dere geçtiği için Akçakoca Dere Cami denmiştir. Caminin hemen üst tarafında kılıçla cuma namazı kılınan Orhan Camii, alt tarafında Yumurtacı Camii vardır. Bu camilerden de ayrılması için buraya Akçakoca Dere Camii denmektedir" dedi.

"Bu tarihi yapıları gücümüzün nispetinde kıyamete kadar korumalıyız"
Tarihi camilerin ecdat hatırası olduğuna değinen Musa Gök, bu yapıların gelecek nesillere aktarılması noktasında vatandaşlara sorumluluk düştüğünü kaydetti. Gök, "1999 depreminde cami, minaresinin yıkılmasından kaynaklı bir hasar görmüştür ve aslına uygun şekilde restore edilmiştir. Bu tür camilerin korunması Türkiye Diyanet Vakfı tarafından önem arz etmektedir. Bizler de ecdadımızın bize bıraktığı bu tarihi yapıları gücümüzün nispetinde kıyamete kadar korumalıyız. Bu camiler bize atalarımızdan yadigar kalmıştır. Bizler bu camileri aslına uygun şekilde koruyup, kollayarak bizden sonraki nesillere ulaştırmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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