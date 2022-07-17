Başı bidona sıkışan köpek kurtarıldı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sahipsiz bir av köpeği, başını plastik bidona sıkıştırdı. Köpek, belediye ekipleri ye bilgi vermesi üzerine görevliler tarafından kurtarıldı.

İlimtepe Mahallesi mesire alanında vatandaşlar bir köpeğin kafasında pet bidonla dolaştığını gördü. Bidonu çıkartmak isteyen vatandaşlar köpeğin kaçması nedeniyle başarılı olamayınca belediyeyi arayarak yardım istedi. Barınak görevlileri kaçmaya çalışan köpeği uyuşturucu iğne ile yakaladı. Ardından köpeğin başındaki bidon kesilerek çıkartıldı. Aç ve suzuz köpeğe yiyecek ve su verildi. Ardından hayvan barınağına götürülen köpeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından yine aynı bölgeye bırakılacağı öğrenildi.

FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2022-07-17 14:16:12



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