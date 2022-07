Kandıra sahillerine konulan 120 can simidi çalındı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)-KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki sahillere konulan 120 adet can simidi çalındı.

Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra sahillerinde yaz başında cankurtaran ekiplerinin bulunmadığı noktalara, olası boğulma vakalarında karşı kullanılmak üzere can simitleri konuldu. Plaja gelen görevliler, sabah saatlerinde simitleri göremeyince jandarmaya haber verdi. 120 adet can simidinin çalındığı tespit edildi. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Nabi YAZICI

