Tıklım tıklım olan plajda bir garip kavga Halk plajında kavga çıktı, o anlar kamerada

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki halk plajında bazı şahıslar arasında kavga çıktı. Şahıslar arasındaki garip kavga vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bazı şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, adeta plajı karıştırdı. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şahısların neden kavga ettiği bilinmezken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavga ettiği, plajdaki diğer vatandaşların da şaşkın gözlerle onları izledikleri görüldü.

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