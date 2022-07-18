Sakarya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ TÖRENLE KARŞILANDI
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen PençeKilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in cenazesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Vali Vekili Muhsin Çatmadım, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Garnizon Komutanı Vekili Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, anne Ayşe Civelek, baba Hakkı Civelek, yakınları ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in naaşı, burada düzenlenen törenin ardından Sakarya'nın Karasu ilçesine uğurlandı. (DHA)Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN
2022-07-18 03:06:09
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