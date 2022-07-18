Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı

İHA

Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meyve veren ağaçların olduğu çalılık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından da görüldü.
Yangın, Çenedağ Mahallesi Turfan Sokak'ta bulunan çalılık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sebebiyle meyve ağaçları da zarar gördü. Öte yandan, gökyüzüne yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü.
Kundaklama şüphesi bulunan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu nefesleri kesti
YEREL HABERLER Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu nefesleri ...
İş yeri fırını alevlere teslim oldu, dumanı görenler panik yaşadı
YEREL HABERLER İş yeri fırını alevlere teslim oldu, dumanı görenler ...
Sakarya'ya şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Sakarya'ya şehit ateşi düştü (2)
Şehit Ömer Faruk Civelek'in cenazesi Kocaeli'ye geldi Baba Hakkı Civelek: "Allah'ım sabır ver, ben ne yapacağım"
YEREL HABERLER Şehit Ömer Faruk Civelek'in cenazesi Kocaeli'ye ...
Nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu
YEREL HABERLER Nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu
Günübirlik yüzmeye geldiği denizde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Günübirlik yüzmeye geldiği denizde kalp krizi ...
Tıklım tıklım olan plajda bir garip kavga Halk plajında kavga çıktı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Tıklım tıklım olan plajda bir garip kavga Halk ...
Kocaelispor’da Cisse’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
YEREL HABERLER Kocaelispor’da Cisse’nin sözleşmesi karşılıklı olarak ...
Kazadan yaralı kurtulan Eray, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Kazadan yaralı kurtulan Eray, 14 gün süren yaşam ...
Kocaeli'de sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı
Hafta sonları nüfusunun 10 katına çıkan bu ilçede iğne atsan yere düşmüyor İstanbul, Düzce, Sakarya, Kocaeli'den gelen vatandaşlar hafta sonunu Kandıra sahillerinde geçiriyor
YEREL HABERLER Hafta sonları nüfusunun 10 katına çıkan bu ilçede ...
Kandıra sahillerine konulan 120 can simidi çalındı
YEREL HABERLER Kandıra sahillerine konulan 120 can simidi çalındı
Bu alışkanlıklar cildinizi erken yaşlandırıyor
YEREL HABERLER Bu alışkanlıklar cildinizi erken yaşlandırıyor
Başı bidona sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Başı bidona sıkışan köpek kurtarıldı
Başkan Söğüt: "Esnafımızın güçlü olması, ekonomimizin güçlü olması demektir"
YEREL HABERLER Başkan Söğüt: "Esnafımızın güçlü olması, ekonomimizin ...
Gölcük Belediyesi'nin ustaları iş başında
YEREL HABERLER Gölcük Belediyesi'nin ustaları iş başında
İzmit'in ilk camisi, manevi iklimiyle hayran bırakıyor
YEREL HABERLER İzmit'in ilk camisi, manevi iklimiyle hayran ...
Trafo Sokak'ta toprakarme imalatı sürüyor
YEREL HABERLER Trafo Sokak'ta toprakarme imalatı sürüyor
Çiftçiye dağıtılan buğdayların ilk hasadı bereketli geçti
YEREL HABERLER Çiftçiye dağıtılan buğdayların ilk hasadı bereketli ...
Tavşancıl Sahil Parkı yenileniyor
YEREL HABERLER Tavşancıl Sahil Parkı yenileniyor
Kocaeli'de tüm yollar açık
YEREL HABERLER Kocaeli'de tüm yollar açık
Turizm merkezinde üretilen karpuz Diyarbakır ve Adana'ya rakip oldu Üretici Onur Filiz: "Kandıra karpuzu, Adana ve Diyarbakır karpuzundan daha iyi, on numara" "Diyarbakır karpuzuna rakibiz"
YEREL HABERLER Turizm merkezinde üretilen karpuz Diyarbakır ve ...
Takla atan otomobilde ağır yaralanmıştı, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde ağır yaralanmıştı, 14 günlük ...
Sahte zannettiği para hatalı baskı çıktı, koleksiyoncular peşine düştü
YEREL HABERLER Sahte zannettiği para hatalı baskı çıktı, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.