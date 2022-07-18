Kartepe'de "Auto Show 2022" renkli geçti

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Modifiye Araçlar Derneği (KOMOD) işbirliği ile düzenlenen "Auto Show 2022" etkinliğinde modifiyeli araç tutkunları bir araya geldi.

Kartepe Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve modifiyeli araç tutkunları katıldı. 23 ilden 985 aracın katılım sağladığı etkinlikte, yaklaşık 2 bin kişi alandaki modifiyeli araçları inceledi. Aynı zamanda etkinliğe, 35 otomobil grubu ve 17 otomobil ses firması da destek verdi.

"Kartepe'miz yaz ve kış turizminin merkezidir"

Etkinlikte konuşan Başkan Kocaman, "Kartepe'miz yaz ve kış turizminin merkezidir. Adrenalin tutkunlarının buluşma adresi Kartepe'dir. Başımızın üzerinde yeriniz var. Ne zaman isterseniz Kartepe'nin kapısı sizlere açıktır. Otomobil bir sevdadır. Türk insanının genetiğinde vardır. Hepinizi tebrik ediyorum. Geçen sene pandemi vardı. Sektörlerde etkinliklerde bir yavaşlama vardı. Pandeminin azalması sonrasında sektörler hareketlendi. Bizler Kent Meydanı’nda bu etkinliğin yapılmasına karar verdik. Burası 35 dönüm üzerine kurulmuştur. Kartepe'mizin merkezidir, kalbidir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın destekleri ile Kent Meydanı bitti. Kartepe'mizin bir şehir olması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. inşallah seneye geldiğiniz zaman daha gelişmiş olacağız. Burada çok büyük bir emek vardır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Auto Show 2022" modifiyeli araç tutkunları arasında 5 kategoride yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından verildi. Etkinlik çerçevesinde Bahadır Tatlıöz sahne aldı.

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