Hem TYT’de hem de yabancı dil sınavında 500 tam puan aldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan Zeynep Dila Kuyucu, TYT ve yabancı dil sınavından 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Dilovası ilçesinde özel bir lisede kimya alanında okuyan Zeynep Dila Kuyucu, TYT ve yabancı dil sınavlarından 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Genç kız, aldığı puanla hem ailesini hem de Kocaeli’de yaşayan vatandaşları gururlandırdı.



“İlçemiz ve ilimizin gurur kaynağı olmuştur”

Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitimde yükselen şehir Dilovası, üniversite sınav sonuçlarında da başarısını göstermeye başladı. Dilovası’nda özel bir lisede kimya alanı öğrencimiz Zeynep Dila Kuyucu, TYT ve İngilizce dil alanlarında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olması dolayısıyla ilçemiz ve ilimizin gurur kaynağı olmuştur. Lisemizin idareci ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Dilovası Kaymakamımız Metin Kubilay koordinesinde ve Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’in de büyük destek ve katkılarıyla başlatılan eğitim seferberliği, okuma seferberliği, eğitim yatırımları ve proje okullarımızla çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlayabilmenin sorumluluğuyla ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Ülkemize daha nice başarılar kazandırması temennisiyle tekrar büyük başarısı dolayısıyla Zeynep Dila Kuyucu kızımızı ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının hayatı boyunca devam etmesinin diliyorum. Yolu ve bahtı açık olsun” dedi.

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