Doktor ailenin Türkiye birincisi kızı bilgisayar mühendisliğini hedefliyor 4 sene düzenli ders çalışıp, sınavda 500 tam puan aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktor ailenin Türkiye birincisi kızı bilgisayar mühendisliğini hedefliyor 4 sene düzenli ders çalışıp, sınavda 500 tam puan aldı

İHA

Doktor ailenin Türkiye birincisi kızı bilgisayar mühendisliğini hedefliyor 4 sene düzenli ders çalışıp, sınavda 500 tam puan aldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan ve hem TYT hem de yabancı dil sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Zeynep Dila Kuyucu, 4 sene boyunca düzenli olarak ders çalıştığını ve aldığı puanın kendisiyle birlikte ailesini de gururlandırdığını söyledi.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan doktor MehmetÜmmü Gülsüm Kuyucu çiftinin 2 çocuklarından büyüğü Zeynep Dila Kuyucu (18), girdiği TYT ve yabancı dil sınavlarından 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Lise boyunca düzenli olarak ders çalıştığını söyleyen Kuyucu, ailesinin bu süreçte hep arkasında olduğunu dile getirdi. Kuyucu şimdi ise ailesi gibi doktor olmak yerine bilgisayar mühendisliği bölümünde okumak istiyor.

“Çok fazla TYT denemeleri çözdüm”
Anne ve babasının kendisini her durumda desteklediklerini kaydeden Zeynep Dila Kuyucu, “Her zaman fedakarlıklarıyla, destekleriyle arkamda olduklarını hissettim. Hiçbir zaman bana ‘Ders çalış, şunu yap, bunu yap’ demediler. Onlara gerçekten çok minnettarım. Tüm ailem beni destekledi. 9. sınıftan itibaren düzenli olarak ders çalışıyordum. 12. sınıfın başına kadar her hafta öğretilenleri o hafta içinde çalışıp hallediyordum. Böylece son sınıfa çok fazla bir şey bırakmadım. 11. sınıfın başından itibaren çok fazla TYT denemeleri çözdüm. Her hafta ya da 2 haftada bir deneme sınavları çözdüm. 12. sınıfta eksilerime yönelerek tek seferde onları halletmeye çalıştım” dedi.

“Üniversiteye hazırlanırken geceleri umutsuzluğa düştüğüm oluyordu”
Ailesinin doktor olmasının zorlukları olduğunu söyleyen Kuyucu, “Bugün en mutlu günüm olmasına rağmen annem doktor olduğu için şu an hastanede hastalarıyla birlikte. Bugün onunla beraber olamadığım için üzgünüm ama birinci olduğum için mutluyum. Üniversiteye hazırlanırken geceleri umutsuzluğa düştüğüm oluyordu. ‘Ne yapacağım, bir sene daha mı hazırlansam’ diye düşünüyordum. O kadar çalışmama rağmen insanın kafasına böyle şeyler giriyor. Ama arkadaşlarımla konuşup veya biraz dinlenip yeniden ders çalışmaya başladığımda bu düşünceler geçiyordu. İlk annem baktı sınav sonuçlarıma. TYT’de birinci olduğumu söyledi. Sonucumun iyi geleceğini bekliyordum ama birinci olur muyum, olmaz mıyım emin değildim. Tabii ki çok mutlu oldum, çok gururlandım” diye konuştu.

“Çalışırlarsa olmayacak bir şey yoktur”
Bilgisayar mühendisi olmak istediğini aktaran Kuyucu, “Hedefim her zaman bu oldu. İnşallah gerçekleşir. Üniversite sınavlarına girecek olanların öncelikle panik yapmamalarını tavsiye ediyorum. 1 ayları kalmışsa da önlerinde tüm lise hayatları varsa da panik yapmadan, sakince eksiklerini belirleyip onlara yönelerek çalışmalarını tavsiye ediyorum. Böylece hem zamandan tasarruf etmiş olacaklar hem de boşu boşuna ders çalışmamış olacaklar. Ben hiçbir zaman aşırı soru çözen birisi değildim ama özellikle çok fazla konu çalışıyordum. Her şeyin ayrıntılarını öğrenen birisiydim. Bunu yapmalarını tavsiye ederim. Zaten çalışırlarsa olmayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Okuluma çok teşekkür etmek istiyorum. 4 sene boyunca beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Öğretmenlerimiz, müdürümüz, arkadaşlarım, okul görevlilerinin her zaman yanımda olduklarını hissettim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kendi sorumluluğunun bilincinde olan bir kızdı”
Kızlarıyla hep gurur duyduklarını söyleyen baba Mehmet Kuyucu ise, “Çok mutlu olduk, çok sevindik. Sınavdan sonra iyi bir derece yapacağını tahmin ediyorduk ama birincilik beklemiyorduk. Birinci olduğu için çok mutlu olduk, gururlandık. Aynı zamanda dil sınavında da Türkiye birincisi oldu. O da ayrı bir gurur kaynağı bizim için. Kendisiyle her zaman gurur duyuyorduk zaten. Şu ana kadar hiçbir zaman bizi üzmedi. Derslerine hep düzenli bir şekilde çalıştı. Kendisine hiçbir zaman ‘Kızım ders çalış, derslerine dikkat et’ diye aramızda bir muhabbet geçmedi. Kendi sorumluluğunun bilincinde olan bir kızdı. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İşin en zor kısmı psikolojik kısmı aslında. Bazen çocuklarda ‘Başaramayabilirim’ endişesi oluyor. Bu endişe ile ilgili biz elimizden geldiğince kendisine destek olmaya çalıştık. ‘Başaracağına inanıyoruz’ dedik. O da sağ olsun düzenli bir şekilde çalışarak istediği puanı elde etti. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Aileler çocuklarının yanında olsunlar. Çünkü bu işin en zor kısmı psikolojiyi yönetebilmek. Rahat olurlarsa başarabileceklerine inanıyorum. Anne babaların da aynı şekilde çocuklarına her türlü desteği vermeleri gerekiyor. Onları hiç bir şey için zorlamamaları gerekiyor. Sadece psikolojik destek vermelerinin yeterli olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hem TYT’de hem de yabancı dil sınavında 500 tam puan aldı
YEREL HABERLER Hem TYT’de hem de yabancı dil sınavında 500 tam puan ...
Dernek lokalinde bir kişiyi kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren sanık: "Tahliye ve beraatimi istiyorum"
YEREL HABERLER Dernek lokalinde bir kişiyi kalbinden ve sırtından ...
Bayram tatilinde 414 kişi KOSKEM ile hayata tutundu
YEREL HABERLER Bayram tatilinde 414 kişi KOSKEM ile hayata tutundu
Yücel Arzen, performansıyla vatandaşlardan tam not aldı
YEREL HABERLER Yücel Arzen, performansıyla vatandaşlardan tam not ...
Bu turnuvada dostluk kazandı
YEREL HABERLER Bu turnuvada dostluk kazandı
Çınar Kadın Kooperatifi ve Kızılay'dan örnek proje
YEREL HABERLER Çınar Kadın Kooperatifi ve Kızılay'dan örnek proje
Pehlivanlar Kartepe'de er meydanına çıkacak
YEREL HABERLER Pehlivanlar Kartepe'de er meydanına çıkacak
Kartepe'de "Auto Show 2022" renkli geçti
YEREL HABERLER Kartepe'de "Auto Show 2022" renkli geçti
Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu nefesleri kesti
YEREL HABERLER Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu nefesleri ...
Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı
YEREL HABERLER Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev ...
İş yeri fırını alevlere teslim oldu, dumanı görenler panik yaşadı
YEREL HABERLER İş yeri fırını alevlere teslim oldu, dumanı görenler ...
Sakarya'ya şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Sakarya'ya şehit ateşi düştü (2)
Şehit Ömer Faruk Civelek'in cenazesi Kocaeli'ye geldi Baba Hakkı Civelek: "Allah'ım sabır ver, ben ne yapacağım"
YEREL HABERLER Şehit Ömer Faruk Civelek'in cenazesi Kocaeli'ye ...
Nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu
YEREL HABERLER Nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu
Günübirlik yüzmeye geldiği denizde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Günübirlik yüzmeye geldiği denizde kalp krizi ...
Tıklım tıklım olan plajda bir garip kavga Halk plajında kavga çıktı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Tıklım tıklım olan plajda bir garip kavga Halk ...
Kocaelispor’da Cisse’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
YEREL HABERLER Kocaelispor’da Cisse’nin sözleşmesi karşılıklı olarak ...
Kazadan yaralı kurtulan Eray, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Kazadan yaralı kurtulan Eray, 14 gün süren yaşam ...
Kocaeli'de sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı
Hafta sonları nüfusunun 10 katına çıkan bu ilçede iğne atsan yere düşmüyor İstanbul, Düzce, Sakarya, Kocaeli'den gelen vatandaşlar hafta sonunu Kandıra sahillerinde geçiriyor
YEREL HABERLER Hafta sonları nüfusunun 10 katına çıkan bu ilçede ...
Kandıra sahillerine konulan 120 can simidi çalındı
YEREL HABERLER Kandıra sahillerine konulan 120 can simidi çalındı
Bu alışkanlıklar cildinizi erken yaşlandırıyor
YEREL HABERLER Bu alışkanlıklar cildinizi erken yaşlandırıyor
Başı bidona sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Başı bidona sıkışan köpek kurtarıldı
Başkan Söğüt: "Esnafımızın güçlü olması, ekonomimizin güçlü olması demektir"
YEREL HABERLER Başkan Söğüt: "Esnafımızın güçlü olması, ekonomimizin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.