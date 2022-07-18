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Zeynep Dila, TYT ve İngilizce alanlarında birinci oldu

DHA

Zeynep Dila, TYT ve İngilizce alanlarında birinci oldu


Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde lise öğrencisi Zeynep Dila Kuyucu (18), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve İngilizce alanlarında 500 tam puan alarak, Türkiye birincisi oldu. 9'uncu sınıftan bu yana çok düzenli çalıştığını belirten Kuyucu, "Zorlandığınız bir konunun başına oturmak zor biliyorum. Fakat bu size ne kadar zor geliyorsa gelsin, birazcık gayretle, sabırla, çabayla yapamayacağınız bir şey yok" dedi.
Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencisi Zeynep Dila Kuyucu, TYT ve İngilizce dil alanında Türkiye birincisi oldu. Babası ve annesi doktor olan Zeynep Dila, sınav sonuçlarını Darıca'daki evinde öğrendi. 9'uncu sınıftan bu yana düzenli olarak ders çalıştığını belirten Zeynep Dila, başarısında hem öğretmenlerinin hem de ailesinin büyük payı olduğunu söyledi.
'SÜREKLİ TEKRAR YAPTIM'
Sürekli ders tekrarı yaptığını anlatan Zeynep Dila Kuyucu, "Böylece 12'nci sınıfa geldiğimde, çok fazla şey biriktirmiş olmuştu. Bu şekilde, TYT'ye geldiğimde yüzde 90'nını halletmiştim. 10'uncu sınıfta ise her hafta ya da 2 hafta da bir TYT denemesi çözdüm ve 11'inci sınfta tekrar etmeye devam ettim. Böylelikle 12'nci sınıfta sabahlamaya gerek kalmadan, düzenli bir şekilde sınav sürecini yönetmiş oldum" dedi. 
'İNTERNETİ VERİMLİ KULLANIN'
Son sınıfta tüm konuların yavaş yavaş ve en baştan tekrar edilmeye başlanılmasının doğru olacağını söyleyen Kuyucu, "Bu şekilde eksikleriniz belirlenecektir. Daha sonra birkaç saat, bu eksiklerin üzerinde çalışılması lazım. Zorlandığınız bir konunun başına oturmak zor biliyorum. Fakat bu size ne kadar zor geliyorsa gelsin, birazcık gayretle, sabırla, çabayla yapamayacağınız bir şey yok. Arkadaşlarınızdan ve öğretmenlerinizden yardım alın. İnterneti çok verimli bir şekilde kullanmaya gayret edin. Böylelikle eksiklerinizi tamamlayıp sınava girin" diye konuştu.
'HEPSİNİN BENDE EMEĞİ ÇOK AYRI'
Bilgisayar mühendisliği okumak istediğini belirterek öğretmenlerine de teşekkür eden Kuyucu, "Allah rahmet eylesin. Şarık Tara başta olmak üzere müdürümüz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız dahil olmak üzere hepsinin bende emeği çok ayrı. Enka'nın imkanları sayesinde, 4 sene boyunca fedakarlıkları ve bilgileriyle yol gösteren öğretmenlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm aile üyelerimin de katkısı çok büyük. Annem ve babam 18 sene boyunca tüm fedakarlıkları ve destekleriyle hep yanımda oldular" ifadelerini kullandı.
'DERS ÇALIŞ HİÇ DEMEDİK'
Mehmet Kuyucu ise kızının başarısından büyük gurur duyduklarını belirterek şöyle konuştu: "Zeynep, öğrenim hayatı boyunca bizi hiç üzmedi. Derslerine düzenli bir şekilde çalıştı. Hiçbir zaman kendisine 'Kızım ders çalış' diye bir cümle kullanmadık. Kendisinden hiç incinmedik. Allah, yolunu açık etsin diyorum." Sınav psikolojisinin çok zor olduğunu aktaran Kuyucu, çocukların ciddi bir baskı gördüğünü hatırlatarak ebeveynlere "Çocuklarınızın yanında olun" çağrısı yaptı. (DHA) DHA-Eğitim Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2022-07-18 15:13:10

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