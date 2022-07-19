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Dilara Yücel: "Kadınlar olarak boksa olan ön yargıyı kırdık" Avrupa ve dünya şampiyonu Dilara Yücel: "Hedeflerim anlatılmayacak kadar çok büyük" "Gözüm morardığında ya da dudağım patladığında çok dramatize etmiyorum"

İHA

Sponsorluk anlaşması için Kocaeli'ye gelen Avrupa ve dünya şampiyonu milli boksör Dilara Yücel, "Ülke olarak olimpiyatlarda şampiyonlarımız oldu. Bizi çok gururlandırdılar ve uzun süredir kazanamadığımız başarıları kazandık. Biz kadınlar olarak boksa olan ön yargıyı biraz da olsa kırdık diye düşünüyorum" dedi.

Dilara Yücel: "Kadınlar olarak boksa olan ön yargıyı kırdık" Avrupa ve dünya şampiyonu Dilara Yücel: "Hedeflerim anlatılmayacak kadar çok büyük" "Gözüm morardığında ya da dudağım patladığında çok dramatize etmiyorum"

Sponsorluk anlaşması için Kocaeli'ye gelen Avrupa ve dünya şampiyonu milli boksör Dilara Yücel, "Ülke olarak olimpiyatlarda şampiyonlarımız oldu. Bizi çok gururlandırdılar ve uzun süredir kazanamadığımız başarıları kazandık. Biz kadınlar olarak boksa olan ön yargıyı biraz da olsa kırdık diye düşünüyorum" dedi.
Avrupa ve dünya şampiyonu milli boksör Dilara Yücel, sponsorluk anlaşması imzalamak için Kocaeli'ye geldi. 19 yaşındaki genç sporcu ile merkezi Kocaeli olan ROBO Otomasyon ve Mühendislik firması arasında 1 senelik sponsorluk anlaşması imzalandı.

"Kadının gücünü en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum"
Sıradaki maçının kemer koruma olacağına vurgu yapan Dilara Yücel, "Önümdeki maçımı 7 Ekim’de oynayacağım. Güçlü ve dayanıklı bir rakibim olacak. Zorlu bir karşılaşma olacak, bu sebeple kampa 2 ay önceden gireceğim. Ben de kadının gücünü en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Bu maç kemer koruma maçım olacak. Kemerimi korumak için, daha çok çalışıp, daha çok mücadele edeceğim" diye konuştu.

"Hedeflerim anlatılamayacak kadar çok büyük"
Her zaman en iyisi olmak için çalıştığını belirten Yücel, "Boksa başladığımdan beri hedeflerim çok büyük. Geldiğim noktada dünya sıralamasında en genç boksör unvanına sahip oldum. Kısa sürede Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandım. Bunlar benim için birer basamaktı. Arkamda da güçlü sponsorlar oldukça ülkemi, bayrağımı, yurt dışında da temsil edeceğime inanıyorum. Hedeflerim anlatılmayacak kadar çok büyük. En büyük arenalarda dünyanın her tarafında ismimi ve ülkemi duyuracağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Dövüş sanatları, öz güven kazandıran spor dallarıdır"
Yaşı fark etmeksizin her kadına sporu ve boksu tavsiye ettiğini söyleyen Dilara Yücel, "Boksun yaşı yoktur. Aslında sporun yaşı yoktur. Özellikle kız çocuklarına kesinlikle tavsiye ediyorum. Dövüş sanatları çok öz güven kazandıran spor dallarıdır. O yüzden her kadına, genç kızlara tavsiye ederim" dedi.

"Gözüm morardığında ya da dudağım patladığında dramatize etmiyorum"
Boksta yenilen darbelerin işin bir parçası olduğuna fakat bunun şiddet olarak algılanmaması gerektiğine değinen başarılı sporcu, "Boks deyince akla direkt şiddet geliyor ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki maçtan sonra yüzümüze darbeler alıyoruz. Fakat bunlar o işin bir parçası. Her işin bir zorluğu olduğu gibi bunlar da var. İşimin bir parçası olduğu için gözüm morardığında ya da dudağım patladığında çok dramatize etmiyorum. İşimi severek yaptığım için o da bana güzel geliyor. O yüzden bence boks, direkt olarak yüze darbe ya da şiddet olarak algılanmamalı" şeklinde konuştu.

"Kadınlar olarak boksa olan ön yargıyı kırdık"
Ülkede kadın sporcuların başarısının bazı ön yargıları kırdığını ve bununla gururlandığını söyleyen Yücel, "Ülke olarak olimpiyatlarda şampiyonlarımız oldu. Bizi çok gururlandırdılar ve uzun süredir kazanamadığımız başarıları kazandık. Biz kadınlar olarak boksa olan ön yargıyı biraz da olsa kırdık diye düşünüyorum. Çünkü ilk başladığım zamanlarda kadın ve boks denildiğinde insanlarda ön yargı oluşuyordu. Kesinlikle ben bunu olimpiyat şampiyonluklarıyla da taçlandıktan sonra bu ön yargıları kırdığımızı düşünüyorum. Bu çok gurur verici bir şey. Umarım devamı da gelir" diye konuştu.

Haluk Özcan: "Sponsorluktaki asıl amacımız kadınlara ve gençlere desteğimizi göstermek"
Firma olarak kadınlara ve gençlere verdikleri desteğin kendileri için önemli olduğunun altını çizen ROBO Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özcan, "Bugün Dilara Yücel ile sponsorluk anlaşmamızı imzaladık. Bu anlaşmanın firmamız için 3 tane önemli noktası var. Birincisi, kadınlara verdiğimiz desteği göstermek istedik. İkincisi, Dilara daha 19 yaşında ve biz de genç sporculara desteğimizi göstermek istedik. Diğer konu ise spordaki başarılardan dolayı spora verdiğimiz desteği belirtmek istiyoruz. Toplam 1 yıllık bir anlaşma sağladık. Dilara'nın değişik maçları olacak, yabancı rakiplerle oynayacak. Kazansın ya da kazanmasın, biz her zaman için arkasındayız. Sponsorluktaki asıl amacımız kadınlara ve gençlere verdiğimiz desteği ön plana çıkarmak" cümlelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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