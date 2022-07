Başkan Ellibeş: "HDP kongresine katılanlar 15 Temmuz Anma Programında milletimizin yanında yoktu"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "İstiklal Marşımızın okunmadığı, teröristlere ise saygı duruşu düzenlenen HDP kongresine temsilci göndermeyi şerefli bir hareket ve sünnete icabet olarak savunanlar, 15 Temmuz Anma Programında milletimizin yanında yoktu" dedi.

Mehmet Ellibeş, haftalık yönetim kurulu toplantısında gündemi değerlendirdi. 15 Temmuz Anma Programı'na 6 yıl sonra da katılımın yüksek olmasına dikkat çeken Ellibeş, "Kurban Bayramı ve ardından 15 Temmuz Anma Programı’nda kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Özellikle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde uzun tatil dönemi olmasına rağmen vatandaşlarımızın yoğun katılımı dikkate çekiciydi. Milletimiz 6 yıl önce ülkemizi bölmek, demokrasimizi yok etmek isteyen hainlere karşı her zaman hazır ve kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.



"15 Temmuz anma programında milletimizin yanında yoktu"

15 Temmuz'da ülkesini seven herkesle bir arada olmayı istediklerini ifade eden Başkan Ellibeş, "Elbette bu milli birlik gününde siyasi görüşü ne olursa olsun, ülkesini seven herkesle orada bir arada olmak isterdik. Ne yazık ki, bu olmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcısı Engin Özkoç başta olmak üzere, şehitlerimizin aziz hatıraları önünde 15 Temmuz’da milletimizin yanında hainlere karşı mücadele eden, hayatını ortaya koyan Cumhurbaşkanımız hedef alındı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, İstiklal Marşımızın okunmadığı, teröristlere ise saygı duruşu düzenlenen HDP kongresine temsilci göndermeyi şerefli bir hareket ve sünnete icabet olarak savunanlar, 15 Temmuz Anma Programında milletimizin yanında yoktu" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.