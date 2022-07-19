Aslıhan'ın yüzü, evinin bahçesine yapılan kilit parke taşıyla güldü

Kocaeli'de tekerlekli sandalyesi ile özgürce dolaşamayan bedensel engelli Aslıhan Efe'nin evinin bahçesine, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kilit parke taşı döşendi.

İzmit ilçesinde yaşayan Aslıhan Efe (17), 'spina bifida' hastası olması sebebiyle yaşamına tekerlekli sandalye ile devam ediyor. Tekerlekli sandalyesi ile toprak yolda özgürce dolaşamayan Aslıhan için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Çalışmalara başlayan ekipler, genç kızın evinin bahçesinde kilit parke taşı ve bordür döşendi. Şimdilerde Aslıhan, tekerlekli sandalyesi ile bahçesinde rahatça gezip dolaşabiliyor.



"Aslıhan’ın gözlerindeki ışıltıyı gördüm ya, dünyanın en mutlu insanı ben oldum"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Aslıhan ve ailesini ziyaret etti. Aslıhan'ın özgürce dolaşmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Büyükakın, "Aslıhan bu bahçede dolaşmak, arka tarafta bulunan kazları ve ördekleri görmek istiyormuş. Bu dileğini bana iletti. Engelli evlatlarımızın dilekleri bizim için adeta emirdir. Onun bu dileğini hemen gerçekleştirdik. Şu anda Aslıhan’ın gözlerindeki ışıltıyı gördüm ya, dünyanın en mutlu insanı ben oldum. Aslıhan kızım elimden tutup bana buraları gezdirdi. Neler yaptığını anlattı. Aslıhan çok pozitif ve dikkatli bir kızımız. Bu evin ve bölgenin idarecisi Aslı, öyle görüyorum. Hiçbir şeyi kaçırmıyor. Aslı’nın hayatını biraz olsun kolaylaştırıp onu sevindirdiysek ne mutlu bize" dedi.

Başkan Büyükakın'ı bahçesinde gezdirerek, gün içerisinde yaptıklarını anlatan Aslıhan, "Evin arkasını gezemiyordum. Şimdi rahatlıkla geziyorum. Çok mutlu oldum. Tahir Başkanım yanımda olduğu için de çok mutluyum" diye konuştu.

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