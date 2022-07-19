İzmit Belediyesi heyeti, vatandaşların taleplerini dinledi

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İzmit Belediyesi'nin başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nin sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Yardımcıları Dilek Yalçın, Emirşah Torun, Koordinatör Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Nurullah Özer, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç, Ercan Umutlu, Ali Filiz ve birim müdürleri, Kuruçeşme Doğan Mahalle Muhtarı Sadettin Ölmez ile mahallede incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinden gelen talepleri dinleyen heyet, yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. İzmit Belediyesi yetkilileri, Sadettin Ölmez’e mahallede yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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