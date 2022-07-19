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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mühendislik okumak isteyen Türkiye birincisine bilgisayar sürprizi

İHA

Mühendislik okumak isteyen Türkiye birincisine bilgisayar sürprizi

TYT ve yabancı dil sınavlarında Türkiye birincisi olan ve bilgisayar mühendisliği bölümünde okumak isteyen Zeynep Dila Kuyucu’ya, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından bilgisayar hediye edildi.
Kocaeli Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, TYT ve yabancı dil sınavlarında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Zeynep Dila Kuyucu’yu evinde ziyaret etti. Kuyucu’yu ve ailesini tebrik eden Başkan Bıyık, kendileriyle bir süre sohbet etti. Daha sonra ise Başkan Bıyık, bilgisayar mühendisliği okumak isteyen Türkiye birincisi Zeynep Dila Kuyucu’ya bilgisayar hediye etti. Kuyucu ailesi, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Bıyık’a teşekkür etti.

“Kendi evladımız gibi hissettik”
Zeynep Dila Kuyucu ile gurur duyduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Hem Darıca olarak hem de benim mahallemden de komşum aynı zamanda. Böylesine güzel bir kızımızın büyük bir başarı elde etmesiyle kendi evladımız gibi hissettik. Benim kızım da bu sene üniversite sınavına girdi. Bu duyguları biz daha önce de yaşamıştık. Darıca’dan bir evladımızın Türkiye birinci olması hepimizi ziyadesiyle mutlu etti. Dün ben Erzurum’daydım. Orada haberi alır almaz babayla telefonda görüştük, onu tebrik ettim. Hakikaten içim içime sığmadı. Sabah erkenden de kardeşimi yüz yüze görüp bir tebrik etmek istedim. Allah başarılarını daim etsin. Ülkemizin geleceğine, yarınlarına güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz. Rabbim bahtını açık etsin. Her zaman bir abisi olarak kariyeri boyunca, eğitimi boyunca yanındayız. Tabii ki annesi, babası her zaman yanlarında ama bizler de bir abisi olarak, belediye başkanı olarak her zaman böyle başarılı bir kızımızın kariyerine yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Duyduğum kadarıyla bilgisayar mühendisliği okumak istediğini öğrendik. Biz de böyle karınca kararına bir hediye edelim istedik. Bilgisayarımız kardeşimize yoldaş olsun istedik. Öyle bir hediyemiz oldu kendisine” dedi.

“Umarım Darıca’ya, ülkeme iyi hizmetlerde bulunabilirim”
Başkan Bıyık’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Zeynep Dila Kuyucu ise “Hediyesi için ayrıca teşekkür etmek isterim. Tabii ki ben de bir süredir Darıca’da oturuyorum, Darıca’dan birinci çıkması beni de çok gururlandırdı. Umarım Darıca’ya, ülkeme iyi hizmetlerde bulunabilirim. Tabii ki bir sürü kişi arayıp tebrik etti. Ben de ailemi, ülkemi, Darıca’yı gururlandırdığım için çok mutluyum” diye konuştu.

“Kızımızla gurur duyuyoruz”
Kadın doğum uzmanı olduğu için dün hastalarını bırakamadığını ve kızının mutluluğuna ortak olamadığını söyleyen anne Ümmü Gülsüm Kuyucu da, “Kızımız böyle bir başarıyla bizi gururlandırdı. Tabii ki çok mutlu olduk. Bahtı açık olsun inşallah. Zeynep ne istediğini bilen akıllı da bir kız. Bundan sonra da çok başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah uluslararası başarılarını görmek de nasip olur. Sabah ilk ben baktım sonucuna. Birinci olduğunu gördüm. Ama başka birinciler de vardır diye çok ciddiye almadık. Biz Zeynep’in başarılarına çok alışkın olduğumuz için, bizi her zaman gururlandırdığı için çok aşırı bir sevinç olmadı. Sonra medyadan sürekli haberler gelince işin ciddiyetinin farkına vardık. Kızımızla gurur duyuyoruz. Çok daha güzel başarıları olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kızımızın doktor olmasını istemeyiz”
Kızının bilgisayar mühendisliği bölümünü okumak istemesini desteklediklerini vurgulayan Kuyucu, “Tabii ki kızımızın doktor olmasını istemeyiz. Hiçbir annebaba herhalde evladının doktor olmasını istemez. Çok yoğun mesailerimiz oluyor. Zeynep zaten bunları görerek doktor olmamaya karar verdi. Her zaman söylediği şey şuydu; ‘Ben sizin gibi mesai yapacak bir iş istemiyorum. Ben kendi başıma, özgür çalışabileceğim bir meslek istiyorum’ demişti. Onu da seçti. Şu an doktor olmak çok zor. Ben kadın doğum uzmanıyım, mesai dışında da hayatımız var. 24 saat bizim hayatımızı alan bir meslek doktorluk. Bunu anca çok isteyen, hevesli insanlar yapabilir diye düşünüyorum. Zeynep de hevesli olmadığı için biz onu destekledik. O zaten ne istediğini bilen bir çocuktu küçüklüğünden beri. Kendi kararlarını vermeye alışkın. Biz de onu sadece desteklemek düşüyor” ifadelerini kullandı.

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