Başkan Aygün: "Doğa Park Projesi bölgenin cazibe merkezi olacak"

Tahtalı Göleti Doğa Park Projesinin ikinci etabında devam eden düzenlemeleri inceleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Bu proje bölgenin cazibe merkezi olacak" dedi.

Bölgedeki turizm potansiyelini ortaya çıkartacak proje çerçevesinde ilk olarak Tahtalı Göleti çevresindeki yollar Derince Belediyesi ekipleri tarafından tesviye edilip, düzeltildi. İlk etap çalışmaları ile bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanmasının ardından mangal yerleri de tamamlanarak mesire alanı halkın kullanımına açıldı. Doğa Park Projesinin hayata geçeceği Tahta Göleti bölgesinde ikinci etap düzenlemeleri de devam ediyor. İkinci etap düzenlemeleri ile bölgeye misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restoran, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisi inşa ediliyor. Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerinde yapılan bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ise üçüncü etap düzenlemelerine geçilecek. Üçüncü etapta bölgeye yapılacak karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile Doğa Park Projesi tamamlanmış olacak.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ve belediye meclis üyesi İmdat Gülcan ile birlikte bölgeye giderek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Aygün, "Bu proje bölgenin cazibe merkezi olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.