Boğulma tehlikesi geçiren Sümeyye, hastanede yaşamını yitirdi

İsa ÇİÇEK/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren, cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılıp hastaneye kaldırılan 2 kişiden Sümeyye Yılmaz (25), kurtarılamadı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Kandıra ilçesi Uzunkum Yelkenkayalar mevkisinde meydana geldi. Sümeyye Yılmaz ve Yasir S.´nin (35) denizde çırpındığı görenler, cankurtaranlara haber verdi. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi cankurtaranları, Sümeyye Yılmaz ve Yasir S.´yi sudan çıkardı. Ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 2 kişiden Sümeyye Yılmaz, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yasir S. ise özel bir hastaneye sevk edildi.
Sümeyye Yılmaz'ın cenazesi bugün Sakarya´nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi Mustafa Karaaslan Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira İsa ÇİÇEK
2022-07-19 15:44:05
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