Hava almak için dışarıya çıkan özel birey 4 gündür kayıp

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan ve 4 gün önce hava almak için evinden dışarıya çıkan özel birey Murat Atbaş'tan o günden beri haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan özel birey Murat Atbaş (27), 15 Temmuz Cuma günü saat 23.30 sıralarında hava almak için evinden dışarıya çıktı. Atbaş'ın evden ayrılmasından saatler geçmesine rağmen geri dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genci bulabilmek için çalışma başlattı. Arama çalışmaları sırasında bir vatandaşın polis merkezini arayarak Darıca Millet Bahçesi'nde otizmli birisinin gezdiğini söylemesi üzerine adrese ekipler sevk edildi. Bölgede detaylı bir arama yapan ekipler, burada Murat Atbaş'a rastlayamadı. 4 gündür haber alınamayan Atbaş'ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



"Oğlum kimseden yardım isteyemez"

Oğlu için endişelendiğini söyleyen anne Siyaset Atbaş, "Kendi başına Darıca'dan dışarı hiç çıkmayan biriydi. Ama Darıca’nın genelini çok iyi bilen biri. Darıca'da bulunsa mutlaka evin yolunu bulabilir. Ama ilaçlarını kaç gündür kullanmadığı için bulamıyor düşüncesi oluşuyor bizlerde. İçine kapanık birisi. İletişimsizlik olduğu için kimseye kendini ifade edip yardım isteyemez. Burada sıradan bir insandan bahsetmiyoruz, savunmasız, her an başına bir şey gelebilecek bir bireyden bahsediyoruz. Bir anne olarak görenlerin bizimle ya da polisle irtibata geçmesini rica ediyoruz" dedi.

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