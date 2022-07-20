Doğantepe Kadırga Şenlikleri başlıyor

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Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenecek Doğantepe Kadırga Şenlikleri, Karadeniz müziğinin güçlü seslerini müzikseverlerle buluşturacak.

Başiskele Belediyesi'nin ev sahipliğinde 2224 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kadırga Şenlikleri'nde müzik şöleni yaşanacak. Birbirinden değerli ses sanatçılarının sahne alacağı şenlikte, vatandaşlar Karadeniz müzikleriyle coşacak. Tüm vatandaşların katılım sağlayabileceği Doğantepe Kadırga Şenlikleri, 22 Temmuz Cuma günü saat 18.30'da başlayacak. Şenliklerin ilk gününde Recebim, Bedirhan ve Mehmet Durak sahne alacak. 23 Temmuz Cumartesi günü Yasemin Yıldız, Mehmet Tak, Sebihan Altunay ve Sultan Bekçi, 24 Temmuz Pazar günü ise Hayri Yaşar Karagülle, Akçaabatlı Şenol ve Onur Özkan vatandaşlara unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

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