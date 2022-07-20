Üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık desteği

İzmit Belediyesi, üniversite adayı gençlere okul tercihlerinde uzman kadrolarla ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor
İzmit Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının (YKS) açıklanmasının ardından gençler için harekete geçti. Belediyeüniversite işbirliği ile üniversite tercih döneminde ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilerek, gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlanacak. 20 Temmuz5 Ağustos tarihlerinde Belsa Plaza B Blok önü ve İzmit Çınar Akademi hizmet binasına gelen tüm üniversite adayları saat 09.0017.00 arasında hizmetten faydalanabilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.