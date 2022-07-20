Türkiye'nin en uzun soluklu ahşap sempozyumu başlıyor

Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) iş birliğiyle bu yıl 27'incisi düzenlenen Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu başlıyor.

Gölcük Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 1993 yılından beri gelenekselleşerek günümüze dek sürdürülen Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’nun 27'incisi, 19 Temmuz6 Ağustos tarihleri arasında Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda gerçekleştirilecek.



Tanıtım toplantısı yapıldı

Sempozyum öncesinde yapılan tanıtım toplantısına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Bağcı, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Konak, Proje Yürütücüsü Doç .Dr. Zekeriya Erdinç, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mine Can, MHP Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar, Gölcük Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve sanatçılar katıldı.



"Önemli bir etkinlik"

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "1993 yılından beri devam etmekte olan Türkiye’nin en uzun soluklu sempozyumu, Gölcük’ün adını sanat, kültür ve sportif faaliyetlerle duyurulması gayemize hizmet eden önemli bir etkinliktir. Bu sempozyumun en büyük özelliği, çalışmaların halkla iç içe Çınarlık Meydanı’nda yapılıyor olmasıdır. Burada oluşturulan eserler de, Çınarlık Meydanı ve kentimizin muhtelif yerlerinde sergileniyorlar. Dünden bu güne sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



"Sanat desteklendiği ortamda yeşerir"

KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Konak, "İçerisinde tarihi olaylar yaşanan; bir deprem atlatan ve pandemiyi atlatan ve iki senedir de yapamadığımız bir etkinlik. Bu sene, o iki seneyi belki affettireceğiz, daha gayretli bir şekilde çalışarak. Sanat desteklendiği ortamda yeşerir ki, biz burada destekleniyoruz. Bu sanatı burada yeşertiyoruz" şeklinde konuştu.

Heyet, konuşmaların ardından sempozyumun yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

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