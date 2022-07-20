Tadilatı yapılan çatı bir anda alevlere teslim oldu Kocaeli’de korkutan yangın: Bina anında tahliye edildi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan çatıdaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Zekat Sokak’da bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada binada oturan vatandaşlar da yangının dairelere sirayet etme riskine karşı tahliye edildi. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın çatısı hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



“Anında herkes tahliye edildi”

Dükkanında müşterisiyle birlikte otururken dumanları görüp yardıma koştuğunu söyleyen esnaf Tayfun Bulut, “İtfaiyeyi aradık. Ekipler 34 dakika içerisinde burada oldular. Ondan sonra yangına müdahale ettiler. Söndürebilmek için çok uğraştılar. Söndürdüler sağ olsunlar, Allah razı olsun hepsinden. Anında binadaki herkesi çıkarttılar. Bütün arabalar çekildi, doğal gazlar kapatıldı. Çatı tadilatı yapılıyormuş. Tadilat sırasında ne olduğunu bilmiyorum, ondan dolayı yangın çıkmış. Sonra vaziyet bu oldu. Şu an kimse de bir şey yok, şükürler olsun. Anında herkes tahliye edildi. Sadece maddi bir zarar var" dedi.



“Ufak bir dikkatsizlik buna sebep oldu”

Vatandaşlar olarak ilk önce çevre güvenliğini sağladıklarını söyleyen Mucip İzmir ise, "Araçları çektirip, doğal gazları kapattırdık, çevreyi boşalttık. Öncelikle 112’yi aradık tabii ki. Onlar gelene kadar biz vatandaşlar olarak gerekli önlemleri alıp, gerekli müdahaleyi yaptık. Gerisi itfaiye ekiplerinin işiydi, onlar da gereken müdahaleyi yapıp yangını kısa zamanda söndürdüler. Yukarıda tüpler vardı. Tahminimce çatı bakımı yapılıyordu. Ufak bir dikkatsizlik buna sebep oldu” diye konuştu.

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