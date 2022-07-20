BAŞKEM El Emeği Festivali başlıyor

Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM) ürünleri bu yıl 2831 Temmuz tarihleri arasında Başiskele Sahili'nde görücüye çıkacak.

Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen ve yetenekli kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulduğu Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM), kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede, özellikle ev hanımlarının ürettiği aksesuarlar, dekorasyon ürünleri, mefruşat, el işi örgü, dantel, dokuma, takılar, resimler, tezhip ve hatlar, minyatür ve çiniler, ebrular, ahşap ürünler, cam objeler, süsler, işlemeler, el yapımı çantalar ve hediyelik yüzlerce ürün satılıyor.

Başiskele Belediyesi'nin hayata geçirdiği BAŞKEM, ilk defa geçen yıl açılan sergiyi bu yıl da el emeği festivali olarak geleneksel hale getiriyor. Başiskele Sahili’nde düzenlenecek festivalde birbirinden güzel ve değerli ürünlerin görücüye çıkacak. Bu yıl daha renkli ve hareketli geçmesi ön görülen festival 2831 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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