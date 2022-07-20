Araç çalıp ters istikamete dalan şahıs yayaya çarptı

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Kocaeli'de park halindeki aracı çalan şahıs ters istikamette girdi ve yayaya çarptı. Yaralanan genç kız ambulansla hastaneye kaldırılırken şahıs gözaltına alındı.



Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. isimli şahıs Berk Sokak'ta park halinde olan 41 AKK 396 plakalı hafif ticari aracı çalarak kaçtı. Çaldığı araçla Cengiz Topel Caddesi'nde ters istikamete dalan S.K., bu esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.N.'ye (16) çarptı. Kaza sonrası S.K., devriye atan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin yapılmasının ardından genç kız, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik tek şeritten verildi. Kısa süreli araç kuyrukları oluştu. Aracın kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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