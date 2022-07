Başkan Kocaman: "Kartepe'deki amatör spor kulüplerimize 1 milyon TL destek sağlayacağız"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'deki amatör spor kulüplerimize 1 milyon TL destek sağlayacağız" dedi.

Kartepe'yi 2.Amatör Küme'de temsil eden Eşmespor ve Karatepe Gençlerbirliğispor'un şampiyonluk kutlamasına, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Eşmespor ile Karatepe Gençlerbirliği yönetici ve futbolcuları katıldı.



"Her geçen gün sporda başarı çıtasını yükseltiyoruz"

Programda konuşan Başkan Kocaman, "Sporcu kardeşlerimiz bizim evlatlarımız. Emek, disiplin ve mücadeleleri ile şampiyon oldular. Kimse tek başına başarılı olamaz. Ekibinizle birlikte yapabilirsiniz. Devletimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve bizlerinde yaptığı spor yatırımları ile her geçen gün sporda başarı çıtasını yükseltiyoruz. Bugün 7 tane kapalı spor salonumuz, 10 tane standart ölçülerde futbol sahalarımız var. Her çocuğumuzun ulaşabileceği tesislerimiz vardır. Bu yatırımların hepsi amacına uygun bir şekilde halkımıza ulaşıyor. Kartepe'den hep birlikte nice şampiyon takımlar çıkaracağız Allah’ın izniyle" dedi.



"1 milyon TL destekte bulunacağız"

Kartepe Belediyesi olarak, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Kocaman, "İlk adım olarak Kartepe’de tüm spor kulüplerimize hem malzeme yardımları hem de lisans aktarmaları için gerekli bütçeleri oluşturduk. Kartepe'mizdeki amatör spor kulüplerimizin tamamına ihtiyaç bazlı 1 milyon TL destekte bulunacağız. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. 7’den 77’ye önce Kartepe diyeceğiz, birlik ve bütünlüğümüze sahip çıkacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.