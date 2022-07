Verdikleri paraların karşılığını göremeyen site sakinleri ayaklandı 500'ün üzerinde dairenin bulunduğu sitede yönetimi protesto ettiler

Kocaeli’de yaşadıkları sitenin yönetiminin hiçbir hizmet vermediğini ve ödedikleri aidatların nereye harcandığının hesabının verilmediğini öne süren site sakinleri protesto gösterisi başlattı. İki gündür sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan site sakinleri, yönetim istifa edene kadar protestonun süreceğini belirtti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşayan vatandaşlar, site yönetimini protesto etti. Yıllardır site yönetiminin hizmette bulunmadığını ve gelirgider tablolarında ödenen aidatlara hesap verilmediğini öne süren vatandaşlar, protesto için akşam saatlerinde site bahçesinde toplandı. Pankart açarak protestoya başlayan site sakinleri, ‘Şaibeli yönetim istemiyoruz’, ‘Hizmet yok, hesap yok’, ‘Yönetim istifa’ gibi çeşitli sloganlarla site yönetimine olan tepkilerini gösterdi. Yürüyerek slogan atan vatandaşlara dairesinden destek veren site sakinleri de katıldı. Evinden çıkmayan bazı vatandaşlar, ışık açıp söndürmek veya balkondan sloganlara eşlik etmek gibi eylemlerde bulundu. Seçimlerde ve gelirgider tablosunda usulsüzlükler olduğunu iddia eden site sakinleri, en kısa zamanda yapılacak seçimle yönetimin değişmesini istediklerini belirtti.



“Daha iyi hizmet ve ödediğimiz paranın hesabını alabilmek istiyoruz”

Uzun süredir komşularla beraber yönetime karşı bir mücadele içerisinde olduklarını söyleyen site sakinlerinden Banu Beşlioğlu Altunöz, “Komşularımla beraber uzun süredir bir mücadelenin içerisindeyiz. Süreç, site yönetiminin şaibeli seçimiyle başlayıp mahkemeye kadar vardı. 2 buçuk yıldır babadan oğula veliaht gibi geçen bir sürece olan tepkimizi dile getirmek için toplandık. Dün de toplanmıştık, sonuç alana kadar aynı tepkide bulunmak için yine toplandık. Toplanmaya da devam edeceğiz. Bizim sıkıntımız aidat artışları değil. Tıkır tıkır ödenen aidatların karşısında alamadığımız hizmete tepki gösteriyoruz. Gösterilmeyen hesapların, gelir gider bilançolarına tepki gösteriyoruz. Şu anki yönetim kurulunun vasfı yok, seçimle gelmiş bir yönetim değil. Neye dayanarak aidat zammı yapıp, neye dayanarak kimden aidat alıyorlar gibi soruların hesabının verilmesini istiyoruz. Hiçbirimiz aidatı ödemekten gocunan insanlar değiliz. Sadece daha iyi hizmet alabilmek, ödediğimiz paranın da hesabını alabilmek istiyoruz. Bunu göremediğimiz için de protesto başlattık. Seçimin usulsüzlüğüne dair bir mahkeme sürecimiz var. Bu düzenin ortadan kalkmasını, sitemizin eskisi gibi şatafatlı, bakımlı, yatırılan paranın tamamıyla site sakinlerinin, çocukların varlığına, ihtiyaçlarına yönelik yeniden güzelleştirilmesi için bir talep halindeyiz. Bundan daha doğal bir şey de yok. Seçim istiyoruz. Her yıl mayıs ayında yapılan seçim 2 buçuk yıldır yapılmadığı için sebebini sorguluyoruz. Neden hesapların gösterilmediğini sorguluyoruz. Alacaklı mıyız, borçlu muyuz? Hiçbirini bilmiyoruz” dedi.



“Kimsenin babasının çiftliği değil”

Sitede son 45 yılda ciddi derecede bakımsızlık ve hizmet eksikliği olduğu iddiasında bulunan Altunöz, “Burada önceden profesyonel site yönetimi vardı. Daha sonra kendi içimizde site yönetimi oluşturduk. Havuzun fayansı, çardağımız, parkımız, sosyal tesisimiz, temizliğimiz, her şeyimiz sıkıntılı. Bir sosyal tesisimiz var ama çalışmıyor, aktif değil. Şezlonglarımız kırık dökük. Yazlık gündemler olduğu için bu örnekleri veriyorum. Çim biçilmesinden başka hiçbir şey gerçekleşmiyor bizim sitemizde. 600’e yakın daire var burada. Toplanan aidat çok ciddi bir meblağ. Bu aidatlarla çalışanları ve onlara da ödenen paraları düşünerek bu sitede kalacak olan parayla altın varakla yol döşenirdi. Bunların hiçbiri yapılmıyor. Her taraf bakımsızlıktan dökülüyor. Sitemizin maliklerine yakışır hale gelmesini istiyoruz. Sürekli talep halindeyiz. Kendimiz bağışta bulunmaya çalışıyoruz. Yapılan bağışlar, ‘Ben ne dersem o yapılır’ zihniyetiyle geri çevriliyor. Burası kimsenin babasının çiftliği değil” diye konuştu.



“Protestolarla sesimizi daha da yükselteceğiz”

En kısa sürede yeni bir seçimle site yönetiminin değişmesini istediklerini belirten site sakini Onur Türk ise, “23 senedir sıkıntı çekiyoruz. Her yıl mayıs ayında seçim yapılması gerekirken tamamıyla inat ve zorbalıkla ne seçim yapıyorlar ne de bize hesap veriyorlar. Defalarca iyi niyetle ulaşmaya, kendileriyle görüşmeye çalıştık. Sorunu anlamaya çalıştık ama hiçbir şekilde bize cevap vermiyorlar. Bundan sonra yapacağımız protestolarla daha da sesimizi yükselteceğiz. Çünkü buraya bir para veriyoruz ve bu paranın da karşılığını almak istiyoruz. Sitemizde kazalar ve ilginç ihmaller de yaşanıyor. Biz bunları mahkemeye de lanse ettik. 2 ay önce burada bir olay yaşandı. 3 ay öncesinden açık bırakılmış bir kabloyu bildirmemize rağmen hiçbir şey yapmadılar ve sitemizdeki bir çocuğu elektrik çarptı. Arayıp ‘Geçmiş olsun’ bile demediler. Seçim istiyoruz. Bu yönetim istifa etmekten başka şansı kalmamıştır. Muhatap bile almıyoruz artık. Zaten kendileri de çıkıp bize hiçbir şey demiyorlar. Bu kadar insan ekmek parası kazanıp, buraya da para ödüyoruz. Bunun karşılığını istemek de en doğal hakkımız. Hiçbir şekilde bir daha aday olmalarını da istemiyoruz. Çünkü bu işi beceremiyorlar” dedi.

