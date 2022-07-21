Verdikleri paraların karşılığını göremeyen site sakinleri ayaklandı 500'ün üzerinde dairenin bulunduğu sitede yönetimi protesto ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Verdikleri paraların karşılığını göremeyen site sakinleri ayaklandı 500'ün üzerinde dairenin bulunduğu sitede yönetimi protesto ettiler

İHA

Verdikleri paraların karşılığını göremeyen site sakinleri ayaklandı 500'ün üzerinde dairenin bulunduğu sitede yönetimi protesto ettiler

Kocaeli’de yaşadıkları sitenin yönetiminin hiçbir hizmet vermediğini ve ödedikleri aidatların nereye harcandığının hesabının verilmediğini öne süren site sakinleri protesto gösterisi başlattı. İki gündür sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan site sakinleri, yönetim istifa edene kadar protestonun süreceğini belirtti.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşayan vatandaşlar, site yönetimini protesto etti. Yıllardır site yönetiminin hizmette bulunmadığını ve gelirgider tablolarında ödenen aidatlara hesap verilmediğini öne süren vatandaşlar, protesto için akşam saatlerinde site bahçesinde toplandı. Pankart açarak protestoya başlayan site sakinleri, ‘Şaibeli yönetim istemiyoruz’, ‘Hizmet yok, hesap yok’, ‘Yönetim istifa’ gibi çeşitli sloganlarla site yönetimine olan tepkilerini gösterdi. Yürüyerek slogan atan vatandaşlara dairesinden destek veren site sakinleri de katıldı. Evinden çıkmayan bazı vatandaşlar, ışık açıp söndürmek veya balkondan sloganlara eşlik etmek gibi eylemlerde bulundu. Seçimlerde ve gelirgider tablosunda usulsüzlükler olduğunu iddia eden site sakinleri, en kısa zamanda yapılacak seçimle yönetimin değişmesini istediklerini belirtti.

“Daha iyi hizmet ve ödediğimiz paranın hesabını alabilmek istiyoruz”
Uzun süredir komşularla beraber yönetime karşı bir mücadele içerisinde olduklarını söyleyen site sakinlerinden Banu Beşlioğlu Altunöz, “Komşularımla beraber uzun süredir bir mücadelenin içerisindeyiz. Süreç, site yönetiminin şaibeli seçimiyle başlayıp mahkemeye kadar vardı. 2 buçuk yıldır babadan oğula veliaht gibi geçen bir sürece olan tepkimizi dile getirmek için toplandık. Dün de toplanmıştık, sonuç alana kadar aynı tepkide bulunmak için yine toplandık. Toplanmaya da devam edeceğiz. Bizim sıkıntımız aidat artışları değil. Tıkır tıkır ödenen aidatların karşısında alamadığımız hizmete tepki gösteriyoruz. Gösterilmeyen hesapların, gelir gider bilançolarına tepki gösteriyoruz. Şu anki yönetim kurulunun vasfı yok, seçimle gelmiş bir yönetim değil. Neye dayanarak aidat zammı yapıp, neye dayanarak kimden aidat alıyorlar gibi soruların hesabının verilmesini istiyoruz. Hiçbirimiz aidatı ödemekten gocunan insanlar değiliz. Sadece daha iyi hizmet alabilmek, ödediğimiz paranın da hesabını alabilmek istiyoruz. Bunu göremediğimiz için de protesto başlattık. Seçimin usulsüzlüğüne dair bir mahkeme sürecimiz var. Bu düzenin ortadan kalkmasını, sitemizin eskisi gibi şatafatlı, bakımlı, yatırılan paranın tamamıyla site sakinlerinin, çocukların varlığına, ihtiyaçlarına yönelik yeniden güzelleştirilmesi için bir talep halindeyiz. Bundan daha doğal bir şey de yok. Seçim istiyoruz. Her yıl mayıs ayında yapılan seçim 2 buçuk yıldır yapılmadığı için sebebini sorguluyoruz. Neden hesapların gösterilmediğini sorguluyoruz. Alacaklı mıyız, borçlu muyuz? Hiçbirini bilmiyoruz” dedi.

“Kimsenin babasının çiftliği değil”
Sitede son 45 yılda ciddi derecede bakımsızlık ve hizmet eksikliği olduğu iddiasında bulunan Altunöz, “Burada önceden profesyonel site yönetimi vardı. Daha sonra kendi içimizde site yönetimi oluşturduk. Havuzun fayansı, çardağımız, parkımız, sosyal tesisimiz, temizliğimiz, her şeyimiz sıkıntılı. Bir sosyal tesisimiz var ama çalışmıyor, aktif değil. Şezlonglarımız kırık dökük. Yazlık gündemler olduğu için bu örnekleri veriyorum. Çim biçilmesinden başka hiçbir şey gerçekleşmiyor bizim sitemizde. 600’e yakın daire var burada. Toplanan aidat çok ciddi bir meblağ. Bu aidatlarla çalışanları ve onlara da ödenen paraları düşünerek bu sitede kalacak olan parayla altın varakla yol döşenirdi. Bunların hiçbiri yapılmıyor. Her taraf bakımsızlıktan dökülüyor. Sitemizin maliklerine yakışır hale gelmesini istiyoruz. Sürekli talep halindeyiz. Kendimiz bağışta bulunmaya çalışıyoruz. Yapılan bağışlar, ‘Ben ne dersem o yapılır’ zihniyetiyle geri çevriliyor. Burası kimsenin babasının çiftliği değil” diye konuştu.

“Protestolarla sesimizi daha da yükselteceğiz”
En kısa sürede yeni bir seçimle site yönetiminin değişmesini istediklerini belirten site sakini Onur Türk ise, “23 senedir sıkıntı çekiyoruz. Her yıl mayıs ayında seçim yapılması gerekirken tamamıyla inat ve zorbalıkla ne seçim yapıyorlar ne de bize hesap veriyorlar. Defalarca iyi niyetle ulaşmaya, kendileriyle görüşmeye çalıştık. Sorunu anlamaya çalıştık ama hiçbir şekilde bize cevap vermiyorlar. Bundan sonra yapacağımız protestolarla daha da sesimizi yükselteceğiz. Çünkü buraya bir para veriyoruz ve bu paranın da karşılığını almak istiyoruz. Sitemizde kazalar ve ilginç ihmaller de yaşanıyor. Biz bunları mahkemeye de lanse ettik. 2 ay önce burada bir olay yaşandı. 3 ay öncesinden açık bırakılmış bir kabloyu bildirmemize rağmen hiçbir şey yapmadılar ve sitemizdeki bir çocuğu elektrik çarptı. Arayıp ‘Geçmiş olsun’ bile demediler. Seçim istiyoruz. Bu yönetim istifa etmekten başka şansı kalmamıştır. Muhatap bile almıyoruz artık. Zaten kendileri de çıkıp bize hiçbir şey demiyorlar. Bu kadar insan ekmek parası kazanıp, buraya da para ödüyoruz. Bunun karşılığını istemek de en doğal hakkımız. Hiçbir şekilde bir daha aday olmalarını da istemiyoruz. Çünkü bu işi beceremiyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ustalarla çırakların adresi bu kez Kandıra oldu
YEREL HABERLER Ustalarla çırakların adresi bu kez Kandıra oldu
İzmitliler, kızarmış dondurma tadım etkinliğinde buluşacak
YEREL HABERLER İzmitliler, kızarmış dondurma tadım etkinliğinde ...
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48’incı yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48’incı yıl dönümü törenle ...
Başkan Kocaman: "Kartepe'deki amatör spor kulüplerimize 1 milyon TL destek sağlayacağız"
YEREL HABERLER Başkan Kocaman: "Kartepe'deki amatör spor ...
Araç çalıp ters istikamete dalan şahıs yayaya çarptı
YEREL HABERLER Araç çalıp ters istikamete dalan şahıs yayaya çarptı
Çaldığı hafif ticari araçla ters yöne girip, genç kıza çarptı
YEREL HABERLER Çaldığı hafif ticari araçla ters yöne girip, genç ...
Kocaeli'de 31 Ağustos’a kadar ormanlık alanlara girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 31 Ağustos’a kadar ormanlık alanlara ...
Binanın çatısında yangına sebebiyet veren işçi hakkında tahkikat başlatıldı
YEREL HABERLER Binanın çatısında yangına sebebiyet veren işçi ...
Süs havuzunda tehlikeli oyun
YEREL HABERLER Süs havuzunda tehlikeli oyun
Darıca Yaz Spor Okulları'nda eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER Darıca Yaz Spor Okulları'nda eğitimler devam ediyor
Ceza, 24 Temmuz'da Gebze'de sahneye çıkacak
YEREL HABERLER Ceza, 24 Temmuz'da Gebze'de sahneye çıkacak
BAŞKEM El Emeği Festivali başlıyor
YEREL HABERLER BAŞKEM El Emeği Festivali başlıyor
Engin Koyun: “Şampiyonluğa adayız” Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: “Bir forvet ve bir sol kanat alacağız” “Diop’u Sheriff’e kiraladık, Kolovos’tan alacaklarının bir kısmını bağışlamasını istedik”
YEREL HABERLER Engin Koyun: “Şampiyonluğa adayız” Kocaelispor ...
Tadilatı yapılan çatı bir anda alevlere teslim oldu Kocaeli’de korkutan yangın: Bina anında tahliye edildi
YEREL HABERLER Tadilatı yapılan çatı bir anda alevlere teslim ...
İtfaiyenin gönüllü ordusu büyüyor
YEREL HABERLER İtfaiyenin gönüllü ordusu büyüyor
Derincespor'un şampiyonları Amasya yolcusu
YEREL HABERLER Derincespor'un şampiyonları Amasya yolcusu
Fırıncı ile çalışanı arasındaki kavga kanlı bitti
YEREL HABERLER Fırıncı ile çalışanı arasındaki kavga kanlı bitti
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
YEREL HABERLER 50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
İzolasyon çalışması sırasında çatı yandı
YEREL HABERLER İzolasyon çalışması sırasında çatı yandı
Yurtta cinsel istismar davasında tahliye
YEREL HABERLER Yurtta cinsel istismar davasında tahliye
Türkiye'nin en uzun soluklu ahşap sempozyumu başlıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin en uzun soluklu ahşap sempozyumu başlıyor
Üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık desteği
YEREL HABERLER Üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık desteği
Doğantepe Kadırga Şenlikleri başlıyor
YEREL HABERLER Doğantepe Kadırga Şenlikleri başlıyor
Başkan Kocaman, vatandaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, vatandaşları mutlu günlerinde yalnız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.