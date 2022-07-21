Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca Karadeniz müziğinin yıldız isimlerine ev sahipliği yapacak Geleneksel Yazlık Kadırga Şenlikleri yarın başlıyor.

Gölcük Belediyesi Geleneksel Kadırga Yayla Şenlikleri bu yıl da Karadeniz müziğinin yıldız isimlerine ev sahipliği yapacak. 2224 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek şenliklerde horon ve müzik şöleni yaşanacak. 29 sanatçının sahne alacağı şenliklerde Karadeniz’in ünlü sanatçıları Sinan Yılmaz, Zeynep Başkan, Bizim Gönül ve Gizem Kara ile eğlence zirveye ulaşacak. 22 Temmuz Cuma günü Sinan Yılmaz, Fatih Şerit, Tarık Bilim, Mustafa Bahar, Metin Durmuş ve Ahmet Olgu, 23 Temmuz Cumartesi günü Gizem Kara, Bahattin Kılış, Ahmet Bayraktar, Cemil Sandıkçı, Muhammed Ustabaşı, Mehmet Yılmaz, Mustafa Bayraktar Mehmet Durak, 24 Temmuz Pazar günü ise Zeynep Başkan, Bizim Gönül, Laz Esat, İsmailErcan Pustu, Salim Kasap, Ali Öztürk, Mehmet Tak ve Yıldırım Gömleksiz sahne alacak.

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