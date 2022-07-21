Dicle Caddesi yenileniyor

Kent genelinde vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de yoğun olarak kullanılan Dicle Caddesi'ni yeniliyor.

Kısa süre önce Şehit Oktay Kaya Caddesi'ni asfaltlayan belediye ekipleri, şimdi de Gebze'nin önemli noktalarından Dicle Caddesi'nde hummalı çalışma yürütüyor. Yenikent Mahallesi'nde hem yayaların hem de şehir merkezine ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne gidecek araçların en önemli güzergahlarından biri olan Dicle Caddesi, büyükşehir ekipleri tarafından yapılacak çalışmalarla baştan sona yenilenecek. Şu anda yer yer çökmelerin olduğu eski asfaltı kazıyan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, çalışma çerçevesinde bin 600 metre uzunluğundaki Dicle Caddesi’ne 7 bin 600 ton PMT malzemesi serecek. PMT serimi sonrasında yaklaşık 5 bin 700 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek.

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