Çocuklardan Bi Dünya Eğlence'ye yoğun ilgi

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Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen “Mahallemizde Çocuklar İçin Bi’Dünya Eğlence” etkinlikleri, mahalle mahalle gezerek çocukları eğlendirmeye devam ediyor.

Gölcük Belediyesi kültürsanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Mahallemizde Çocuklar İçin Bi’Dünya Eğlence” çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Mahalle mahalle, sokak sokak gezen ekip son olarak dün akşam Kavaklı Mahallesi Sahil Amfi Tiyatro ve Hisareyn İlkokulu bahçesinde çocuklarla buluştu. Sahne gösterileri, tiyatro, maskotlar, kukla gösterileri ve birbirinden çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

"Mahallemizde Çocuklar İçin Bi’Dünya Eğlence" etkinlikleri, ayrı bir noktalarda düzenlenmeye devam edecek. Gölcük’ün 30 ayrı noktasında yaklaşık 1 ay sürecek etkinliklerde çocuklar, eğlenceye doyacak. Etkinliklerin bir sonraki durağı ise Yazlık Mahalle Konağı, Karaköprü Narlı Park olacak.

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