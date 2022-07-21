Sokakta tartıştığı eniştesi tarafından bacağından vuruldu

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Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Yavuz Ö., husumetli eniştesi Cemalettin A. tarafından cadde ortasında tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Oğluyla birlikte caddede yürüyen Yavuz Ö., eniştesi Cemalettin A. ve ablasıyla karşılaştı. Yavuz Ö., aralarında husumet bulunan Cemalettin A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemalettin A., tabancasını ateşleyerek Yavuz Ö.'yü sol bacağından vurdu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Yavuz Ö.'yü hastaneye kaldırdı. Polis Yavuz Ö.'yü gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2022-07-21 20:36:18



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