Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu (2)



KANLI ELİNDEKİ BIÇAKLA PAYLAŞIM YAPTI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yakup Göksu boşanma aşamasındaki eşi Birgül Göksu'yu kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü ileri sürdü. Yakup Göksu'nun cinayetin ardından kanlı elindeki bıçakla görüntü çekerek, cep telefonunun durum kısmında, "Yapılan her kahpeliği bir ziyaret borcum olsun demiştim. Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum" diye paylaşım yaptığı görüldü. Birgül Göksu´nun boşanma sürecinde bir akrabasının yanında kaldığı, Yakup Göksu´nun ise eşinin kendini aldattığından şüphelendiği öğrenildi. Gözaltına alınan Yakup Göksu´nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Ergün AYAZSoner GÜLEZER

2022-07-21 23:05:31



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