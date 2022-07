Başkan Büyükakın: "Her mücadeleden hamdolsun alnımızın akıyla çıkıyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şunu çok net biliyoruz ki milletimizle olan güçlü ve hasbi bağımız sayesinde girdiğimiz her mücadeleden hamdolsun alnımızın akıyla çıkıyoruz. Bu bağı kurmada en büyük gücümüz kadın kollarımızdır" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir’in başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katıldı. AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve İl Koordinatörü Dora Kübra Yıldız ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Büyükakın, "Bugüne kadar ve bundan sonra davamız için verdiğiniz tüm emekler için çok teşekkür ediyorum. Şunu çok net biliyoruz ki milletimizle olan güçlü ve hasbi bağımız sayesinde girdiğimiz her mücadeleden hamdolsun alnımızın akıyla çıkıyoruz. Bu bağı kurmada en büyük gücümüz kadın kollarımızdır. Bir kez daha ortaya koyduğunuz tüm fedakarlıklar için çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Bizler en büyük gücü milletimizden alıyoruz"

Milletin huzurunu bozmaya çalışanlara müsaade edilmeyeceğini belirten Büyükakın, "Kocaeli, bu huzuru kaçırmak isteyenlere hele hele hiç fırsat vermeyecektir. Halkımızla omuz omuza olan siyasi kadrolar olarak, her vatandaşımızın talep ve önerilerine kulak kesiliyor, atılası gereken adımları da süratle atıyoruz. Milletimiz bizden hizmet bekliyor, beklentisine de cevap verilecek kadroların bizler olduğunu da çok iyi biliyor. Bakınız son 20 yıldır ülkemizde eser ve hizmet siyasetiyle birlikte, halkıyla birlikte olan bir kadro hareketi var. AK Parti, yani bizler en büyük gücü milletimizden alıyoruz. Beklentilerine cevap veren, hizmetinde bulunan, garip ve yetimine sahip çıkan kadroların AK Parti’de olduğunu bilen halkımız, bizden daha çok çalışmamızı da istiyor. Her daim dediğimiz gibi, durmak yok yola devam" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.