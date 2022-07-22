Yabancı gelinler bu kursta Türkçe öğreniyor

Evlilik yaparak Kocaeli'ye yerleşen yabancı gelinler, Türkçe'yi KOMEK’te öğreniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), yabancılara Türkçe dersleri vermeye devam ediyor. KOMEK her dönem olduğu gibi bu dönemde de, Kocaeli'de yaşayan ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancı gelinlerin ilgisiyle dolup taşıyor. Ukraynalı, Rus, Cezayirli, Ekvatorlu, Filipinli, Suriyeli, Azerbaycanlı, Özbekistanlı ve Kazakistanlı kursiyerler Türkçe öğrenmek için KOMEK’te eğitim almaya başladı. KOMEK şimdiye kadar 3556 yabancı kursiyere ücretsiz şekilde Türkçe dersi vererek, Kocaeli'ye adapte olmalarını sağladı.



"İyi ki KOMEK’i tanımışım"

KOMEK’te eğitim almanın kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade eden Cezayirli Nesibe Önlen, "7 yıldır İzmit’te yaşıyorum. İlk geldiğimde Türkçe hiç bilmiyordum ama KOMEK sayesinde artık sokakta tanıştığım kişiler 'Sen bizden daha iyi konuşuyorsun' diyorlar. Burada her şey çok güzel, iyi ki KOMEK’i tanımışım" dedi.

Bir diğer kursiyer Ukraynalı Marina Bilgin ise "Türkçe öğrenmek için KOMEK'i tercih ettim. Buraya evlenerek geldim. KOMEK çok kaliteli bir kurs buraya alışmamda ve dil öğrenmem de bana destek oldu" şeklinde konuştu.

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