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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darıcalı gençler Bayramoğlu Ada'da sahne alacak

İHA

Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi'nde eğitim gören kursiyerlerin hünerlerini sergilediği "Sanat Seninle Sokakta" etkinliği devam ediyor. Farklı mahallelerde gerçeklesen etkinlik çerçevesinde gençler bu akşam Bayramoğlu Ada'da sahne alacak.

Darıcalı gençler Bayramoğlu Ada'da sahne alacak

Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi'nde eğitim gören kursiyerlerin hünerlerini sergilediği "Sanat Seninle Sokakta" etkinliği devam ediyor. Farklı mahallelerde gerçeklesen etkinlik çerçevesinde gençler bu akşam Bayramoğlu Ada'da sahne alacak.
İlçedeki kültür sanat alanındaki eksikliği gidermek amacıyla hayata geçirilen İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerler, hünerlerini "Sanat Seninle Sokakta" etkinliği ile sahnelemeye devam ediyor. Gitar, ney, bağlama, piyano gibi 9 farklı branşta eğitim gören gençlerden oluşan koro, her akşam farklı bir mahallede sahneye çıkıyor.
Sanat Seninle Sokakta etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserler ile gençler hünerlerini sergilerken, bu akşam ise Bayramoğlu Ada’da müzikseverler eğlenceye doyacak. Bugün saat 21.00’da Bayramoğlu Ada’da gerçekleşecek etkinlikte gençler en güzel şarkıları vatandaşlar için seslendirecek.

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