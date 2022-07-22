Kadın Tiyatrosu kursiyerleri hayatlarının senaryosunu yazdı

Kadınların yeteneklerini keşfetmesine fırsat veren Kadın Tiyatrosu'nda yazarlık eğitimine devam eden kursiyerler, hayatlarından esinlenerek ilk sahne senaryosunu tamamladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Kadın Tiyatros'unda dersler tüm hızıyla sürüyor. Sahne senaryosu çalışmasında kadınların kendi hayatlarından esinlenerek karakterler oluşturuldu. Bu karakterler belli bir kurgunun içine sokularak ilk sahne yazıldı. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Ayşegül Yıldız Ulaş rehberliğinde eğitime devam eden ekibe, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü Öğrencisi Pınar Sayın oyuncu koçu olarak destek veriyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan tiyatroda kadınların kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Kadınların eğitim aldığı sırada çocukları da İzmit Belediyesi personeli eşliğinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor.

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