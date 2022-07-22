Yüzme yarışları öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı

Değirmendere ve Derince arasındaki Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları için Derince'de koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Derince Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Yüzme İl Temsilciliği ile birlikte düzenleyeceği Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları öncesi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Yelken Kafe’de gerçekleşen toplantıya, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Emre Çakar, Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

24 Temmuz Pazar günü Gölcük ve Derince arasında düzenlenecek Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları’nda sporcular, İzmit Körfezi’nin iki yakasını kulaçları ile bir araya getirecek. Değirmendere Sahilinde 09.30’da başlayacak yarışmaya katılan sporcular iki saatlik süre içerisinde Derince sahiline ulaşmaya çalışacak. Sporcular için geniş güvenlik önlemlerinin alınacağı yarışmanın ödül töreni ise saat 13.30’da yapılacak.

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