Başiskele Sahili'nde tiyatro keyfi

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Başiskele Belediyesi'nin "Bu Yaz Sahile Gel2022" etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen "Deliriyorum Ben, Haberin Olsun" tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.

Başiskele Belediyesi'nin yaz etkinliği, "Deliriyorum Ben, Haberin Olsun" adlı komedi türündeki yetişkin tiyatrosuyla devam etti. Klinik sahibi Dr. Necip’in sıra dışı davranış bozuklukları olan hastalarıyla yaşadığı olayların anlatıldığı tiyatro oyunu, iki perde halinde sahnelendi. Usta oyuncuların performansı, tiyatroseverlerden tam not aldı.

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