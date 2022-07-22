Uğurcan Bekçi, 1+1 yıllığına Kocaelispor’da

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaelispor, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi’yi 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, transferlerine bir yenisini daha ekledi. 24 Erzincanspor’dan Uğurcan Bekçi, Körfez ekibinin kadrosuna katıldı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu kariyeri boyunca çıktığı 109 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Genç futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.