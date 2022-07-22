Kocaelispor, Mertan Caner Öztürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaelispor, Mertan Caner Öztürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

İHA

Kocaelispor, 29 yaşındaki Mertan Caner Öztürk'ü de renklerine bağladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kocaelispor, Mertan Caner Öztürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kocaelispor, 29 yaşındaki Mertan Caner Öztürk’ü de renklerine bağladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
TFF 2. Lig ekibi, Kocaelispor, art arda transferlerini açıklamaya devam ediyor. Yeşilsiyahlı kulüp, Galatasaray alt yapısından yetişen 29 yaşındaki Mertan Caner Öztürk’ü kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonu İstanbulspor’da geçiren Mertan, 11 lig 2 kupa maçı olmak üzere 13 resmi maça çıkmıştı. Tecrübeli oyuncuyla opsiyon hakkı Kocaelispor’da olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Mertan Caner Öztürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini bıçakla öldüren koca tutuklandı
Babası tarafından bıçaklanarak öldürülen annesinin tabutuna sarılıp ağladı Kocası tarafından öldürülen genç kadının babası: "Evlat acısı çok zor"
YEREL HABERLER Babası tarafından bıçaklanarak öldürülen annesinin ...
Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı Kibritle oynayan çocukların yangına sebep olduğu öne sürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı Kibritle ...
Kamuya ait araziye kenevir eken şahıs yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Kamuya ait araziye kenevir eken şahıs yakayı ele ...
Trafikte tartışan grup yolun ortasında sopalarla birbirine girdi
YEREL HABERLER Trafikte tartışan grup yolun ortasında sopalarla ...
Çayırova'da "Siz Sahiplenin Biz Aşılarını Yapalım" projesi
YEREL HABERLER Çayırova'da "Siz Sahiplenin Biz Aşılarını Yapalım" ...
5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
YEREL HABERLER 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Uğurcan Bekçi, 1+1 yıllığına Kocaelispor’da
YEREL HABERLER Uğurcan Bekçi, 1+1 yıllığına Kocaelispor’da
Lastiği patlayan tır, emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpıp devrildi Devrilen tırdan dökülen mıcır tüm yolu kapladı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan tır, emniyet şeridinde bekleyen ...
Başiskele Sahili'nde tiyatro keyfi
YEREL HABERLER Başiskele Sahili'nde tiyatro keyfi
Yaş 83, bir an olsun çalışmaktan vazgeçmiyor Sabriye nine, anılarıyla yüzlerde tebessüm oluşturuyor
YEREL HABERLER Yaş 83, bir an olsun çalışmaktan vazgeçmiyor Sabriye ...
Yüzme yarışları öncesi koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yüzme yarışları öncesi koordinasyon toplantısı ...
Körfez fotoğraf yarışmasına 436 eser katıldı
YEREL HABERLER Körfez fotoğraf yarışmasına 436 eser katıldı
Kayalıklardan düşen kadın yaralandı Yaralı kadının oğlu görüntü alan muhabiri darp etti
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen kadın yaralandı Yaralı kadının ...
Kadın Tiyatrosu kursiyerleri hayatlarının senaryosunu yazdı
YEREL HABERLER Kadın Tiyatrosu kursiyerleri hayatlarının senaryosunu ...
Türk Sanat Müziği Korosu kulakların pasını sildi
YEREL HABERLER Türk Sanat Müziği Korosu kulakların pasını sildi
Darıcalı gençler Bayramoğlu Ada'da sahne alacak
YEREL HABERLER Darıcalı gençler Bayramoğlu Ada'da sahne alacak
Körfez'de yaz eğlenceleri çocukların neşesi oluyor
YEREL HABERLER Körfez'de yaz eğlenceleri çocukların neşesi oluyor
Yabancı gelinler bu kursta Türkçe öğreniyor
YEREL HABERLER Yabancı gelinler bu kursta Türkçe öğreniyor
Seyir halindeki motosikletten düştü
YEREL HABERLER Seyir halindeki motosikletten düştü
Tır tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Tır tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye ...
Kızarmış dondurma İzmitlilerin beğenisine sunuldu
YEREL HABERLER Kızarmış dondurma İzmitlilerin beğenisine sunuldu
Başkan Büyükakın: "Her mücadeleden hamdolsun alnımızın akıyla çıkıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "Her mücadeleden hamdolsun ...
Geri dönüşüm deposu alev alev yandı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm deposu alev alev yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.