Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı

DSÖ, Covid-19 aşısı yaptıran yaşlı ve sağlık çalışanı sayısının düşük olduğunu açıkladı

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CVS 760 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün aniden frene basması üzerine hemen arkadan gelen Mehmet Ş. idaresindeki 34 VV 7573 plakalı Peugeot marka panelvan minibüs ve onun da arkasından gelen Emrah Ö. yönetimindeki 41 P 8084 plakalı işçileri taşıyan minibüs birbirine çarptı. Kazada otomobilde bulunan M.D., servis aracındaki işçilerden Fatih Y. ve Mustafa Ç. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.