Polis aracına cip çarptı: 2 polis memuru yaralandı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yabancı plakalı cip, polis ekip otosuna çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Şehit Rafet Karacan Bulvarı Perşembe Pazarı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan geçen 41 A 8652 plakalı polis otosuna, Kandıra sapağı istikametine seyreden PLÖ MS 999 plakalı cip çarptı. Savrulan araçlar 41 T 275 plakalı ticari taksiye de çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 polis yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan polisler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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