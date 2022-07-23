Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, Zonguldak'ta beğeni topladı

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Zonguldak’ta düzenlenen 22. Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, performanslarıyla büyük beğeni topladı.

İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 22. Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nde sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, festivalin açılış gününde sergilediği performansla mest etti. Ayrıca ekip, İzmit Marşı ile Ereğli sokaklarında İzmit rüzgarı estirdi.

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