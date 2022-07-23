Üreticiler, ‘Nusrat’ buğday tohumundan memnun

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yerel buğday tohumunu desteklemek ve üretimi artırmak adına başlatılan projeden olumlu dönüşler alınıyor.

İzmit Belediyesinin üreticileri desteklemek adına başlattığı tarımsal kalkınma projeleri vatandaşın takdirini topladı. İzmit Belediyesi ve İzmit Ziraat Odası ortaklığında yürütülen ‘Yerel Buğday Tohumunu Destekleme Projesi’ çerçevesinde üreticilere dağıtılan ‘Nusrat’ cinsi buğday tohumunun verimi yüzleri güldürdü. İzmit Şentepe köyünde ‘Nusrat’ cinsi buğdayının hasadını yapan vatandaş Bekir Aygün, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in dağıttığı buğdayın güzelliğine bak” ifadelerini kullandı. Üreticiler, Nusrat buğday tohumunu tavuklara yem olarak yedirmeyip tohumluk ayırmayı düşündüklerini dile getirdi.

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