Yazlık Kadırga Şenliğiyle doyasıya eğlendiler

Gölcük Belediyesi Geleneksel Yazlık Kadırga Şenliği, binlerce kişinin katıldığı Sinan Yılmaz konseriyle coştu.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca devam edecek olan Geleneksel Yazlık Kadırga Şenlikleri, dün akşam Sinan Yılmaz’ın konseri ile başladı. Kocaeli, Gölcük, çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Sinan Yılmaz, sahne performansıyla dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yılmaz’ın Karadeniz yöresi şarkıları ile coşan vatandaşlar, horon ve kolbastı oynayarak doyasıya eğlendi.

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