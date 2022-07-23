Goalball Turnuvasına rekor katılım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Goalball Kadın ve Erkek Yükselme Müsabakalarına özel bireyler rekor katılım sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 1822 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonu, Hasan Gemici Kapalı Spor Salonu ve Şehit Polis Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalara Türkiye genelinde 35 erkek takım, 12 kadın takım ve toplamda 550 özel sporcu katılım sağladı. 4 gün boyunca çekişmeli geçen müsabakalar neticesinde dereceye giren takım ve kulüpler belli oldu. Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen final karşılaşmasına Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Federasyon Başkan Vekili Mustafa Kandemir, yönetim kurulu üyesi Orhan Tanrıkulu, Mehmet Kozanoğlu ve Tolga Keskin, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve sporseverler katılım sağladı.

Federasyon Başkanı Yıldırım, "Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak Kocaeli’mizde Goalball Kadın ve Erkek Yükselme maçlarımızı yaptık. Bu organizasyona ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm lojistik ve konaklama ihtiyaçlarımız giderildi. Önemli bir sayıdan bahsediyoruz, 5 gün boyunca 550’ye yakın sporcu katılım sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıldı. Bütün katılımcı kulüplerimize bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" dedi.

Turnuva neticesinde erkeklerde İstanbul Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü birinci, Bağımsız Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Çukurova Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü olarak bir üst lige yükseldi. Kadınlarda ise 1. olan Ankara Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, 2. olan Pamukkale Görme Engelliler Spor Kulübü ve 3. Olan İstanbul Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü yine bir üst lige çıktı.

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